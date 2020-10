Vincenzo Spadafora: “Lo sport ha rispettato in maniera rigorosa tutti i protocolli” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Credo che il mondo dello sport abbia fino a oggi in maniera molto rigorosa rispettato tutti i protocolli“. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ai microfoni del TG5. “Ho difeso molto la scelta di tenere aperte piscine e centri sportivi, perché se ci fossero state evidenze scientifiche sarei stato il primo a chiedere la chiusura di questo mondo – ha aggiunto -. Così non è e quindi possono continuare gare e competizioni a livello professionistico e dilettantistico, nazionale e regionale“. E ancora: “In queste ore ho riunito tutti i vertici dei principali organismi sportivi, a partire dal presidente ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Credo che il mondo delloabbia fino a oggi inmoltoi protocolli“. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e loai microfoni del TG5. “Ho difeso molto la scelta di tenere aperte piscine e centriivi, perché se ci fossero state evidenze scientifiche sarei stato il primo a chiedere la chiusura di questo mondo – ha aggiunto -. Così non è e quindi possono continuare gare e competizioni a livello professionistico e dilettantistico, nazionale e regionale“. E ancora: “In queste ore ho riunitoi vertici dei principali organismiivi, a partire dal presidente ...

