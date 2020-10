Villaricca | imprenditore suicida per debiti con la camorra | cinque arresti nel clan Ferrara I nomi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Blitz anti-dopo il suicidio di un notogiuglianese vittima di usura. Stamattina la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di Polizia di Stato Giuglianohanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli, su richiesta della locale D.D.A., benpersone. Si … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cronacacaserta : Imprenditore si uccide perchè vittima di usura: 5 arresti nel clan Ferrara – Cacciapuoti -

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca imprenditore

Teleclubitalia

NAPOLI – Stamattina la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di P.S. Giugliano Villaricca hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli ...Trentola Ducenta / Villaricca / Napoli - Stamattina la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di P.S. Giugliano Villaricca hanno tratto in arresto, ...