Vigilia di Champions per la Juventus: Pirlo punta sulla coppia Morata-Dybala, Ramsey sulla trequarti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Archiviato il deludente pareggio con il Crotone, la Juventus di Andrea Pirlo si appresta a fare il suo esordio in Champions League. I bianconeri saranno di scena domani ore 18:55 allo Stadio Olimpico di Kiev contro la Dinamo di Lucescu. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno. Il tecnico bianconero cambierà qualcosa rispetto alla

