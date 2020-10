Vigili del fuoco, chiusa la scuola di Capannelle a Roma: 8 positivi e 32 in isolamento. L’Usb: “Dentro la situazione resta drammatica” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La scuola dei Vigili del fuoco di Roma, in località Capannelle, alla fine è stata chiusa. Come segnalato dal Ilfattoquotidiano.it venerdì 16 ottobre, nelle scorse settimane sei persone tra allievi e istruttori sono risultate positive, mentre 11 sono state messe in isolamento. Ma l’individuazione di due nuovi casi, che ha portato il numero degli attuali contagiati a otto e delle persone in isolamento a 32, ha portato il direttore della centrale per la Formazione del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Gaetano Vallefuoco, a sospendere le lezioni in presenza. Dal 19 ottobre al primo novembre, gli aspiranti pompieri continueranno la formazione a distanza. “Gli allievi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladeideldi, in località, alla fine è stata. Come segnalato dal Ilfattoquotidiano.it venerdì 16 ottobre, nelle scorse settimane sei persone tra allievi e istruttori sono risultate positive, mentre 11 sono state messe in. Ma l’individuazione di due nuovi casi, che ha portato il numero degli attuali contagiati a otto e delle persone ina 32, ha portato il direttore della centrale per la Formazione del corpo nazionale deidel, Gaetano Valle, a sospendere le lezioni in presenza. Dal 19 ottobre al primo novembre, gli aspiranti pompieri continueranno la formazione a distanza. “Gli allievi ...

enpaonlus : Grazie ai Vigili del Fuoco per esserci sempre! @emergenzavvf @RosannaMarani @Luca_15_5 @rudi_de_fanti… - fattoquotidiano : Vigili del fuoco, chiusa la scuola di Capannelle a Roma: 8 positivi e 32 in isolamento. L’Usb: “Dentro la situazion… - clikservernet : Vigili del fuoco, chiusa la scuola di Capannelle a Roma: 8 positivi e 32 in isolamento. L’Usb: “Dentro la situazion… - Noovyis : (Vigili del fuoco, chiusa la scuola di Capannelle a Roma: 8 positivi e 32 in isolamento. L’Usb: “Dentro la situazio… - reggiotv : È di questa mattina la notizia che un collega dei Vigili del fuoco in servizio presso la sede di Bianco è risultato… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigili del Casi di Covid tra i vigili del fuoco, Usb proclama lo stato di agitazione VeneziaToday Morto durante un Tso violento, pena ridotta ai vigili e allo psichiatra: un anno e 6 mesi

In primo grado il medico e i vigili erano stati condannati a un anno ... Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.

I Vigili del Fuoco di Reggio fanno i conti col Coronavirus: primo caso di positività al distaccamento di Bianco

È di questa mattina la notizia che un collega dei Vigili del fuoco in servizio presso la sede di Bianco è risultato positivo al COVID–19 a seguito di tampone effettuato spontaneamente, lo stesso al mo ...

In primo grado il medico e i vigili erano stati condannati a un anno ... Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.È di questa mattina la notizia che un collega dei Vigili del fuoco in servizio presso la sede di Bianco è risultato positivo al COVID–19 a seguito di tampone effettuato spontaneamente, lo stesso al mo ...