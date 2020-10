VIDEO | Chiudere vie e piazze? Il sindaco di Pescara: “Il governo mandi l’esercito o ci ripensi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) PESCARA – “Chi fa questo provvedimento non conosce i territori. A Pescara bloccare le strade della movida significherebbe bloccare almeno 30 accessi con un impegno notevolissimo di forze dell’ordine: almeno 100 persone. Vuol dire impegnare in poche ore tutte le realtà che vengono utilizzate in uno o due giorni. Mi sembra impossibile che possa avvenire un controllo serrato. Il Governo cerca di scaricare sui sindaci le incertezze e le contraddizioni di decisioni che andrebbero prese con buon senso. Mi pare invece ci sia incapacità di decidere e non conoscenza dei problemi che sono tantissimi. Cosa dovrebbero fare i sindaci? Vietare aree e creare scontro tra chi esercita attività e i cittadini che devono tornare a casa? Mi sembra che i provvedimenti presi generino più confusione che altro”. Il sindaco di Pescara Carlo Masci commenta così, all’agenzia di stampa Dire, la prima versione del nuovo Dpcm del Governo nella parte in cui veniva data ai primi cittadini la possibilità di chiudere le piazze della movida. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) PESCARA – “Chi fa questo provvedimento non conosce i territori. A Pescara bloccare le strade della movida significherebbe bloccare almeno 30 accessi con un impegno notevolissimo di forze dell’ordine: almeno 100 persone. Vuol dire impegnare in poche ore tutte le realtà che vengono utilizzate in uno o due giorni. Mi sembra impossibile che possa avvenire un controllo serrato. Il Governo cerca di scaricare sui sindaci le incertezze e le contraddizioni di decisioni che andrebbero prese con buon senso. Mi pare invece ci sia incapacità di decidere e non conoscenza dei problemi che sono tantissimi. Cosa dovrebbero fare i sindaci? Vietare aree e creare scontro tra chi esercita attività e i cittadini che devono tornare a casa? Mi sembra che i provvedimenti presi generino più confusione che altro”. Il sindaco di Pescara Carlo Masci commenta così, all’agenzia di stampa Dire, la prima versione del nuovo Dpcm del Governo nella parte in cui veniva data ai primi cittadini la possibilità di chiudere le piazze della movida.

