Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONI DI DISAGI SU VIA PONTINA CHE AL MOMENTO E’ CHIUSA IN DIREZIONEALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI INCIDENTE DOVE SONO COINVOLTI 5 VEICOLI. ATTIVE DEVIAZIONI SU VIA CLARICE TARTUFARI CODE A PARTIRE DA VIA DI TRIGORIA SULLA DIRAMAZIONESUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO DIREZIONE DI SAN CESAREO PER LAVORI SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ...