Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON IL RACCORDO ,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA ALTEZZA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PREN ESTINA SU VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE SU VIA CASILINA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SPOSTIAMOCI SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 ...