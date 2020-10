Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI A FRASCATI SU VIA GREGORIANA DOVE E’ ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA ANGELO CELLI E VIA TUSCOLANA SEMPRE PER LAVORI SULLAFIUMICINO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO TRA MAGLIANA E LAURENTINA IN DIREZIONE DELL’EUR E SU VIA NOMENTANA SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL TRATTO TRA VIA D’AQUINO A VIA DELLA CESARINA, IN DIREZIONE RACCORDO. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA SALARIA INCOLONNAMENTI ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE ...