Via libera del Consiglio dei ministri a stop cartelle e pignoramenti fino al 31 dicembre (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che sospende la riscossione fino al 31 dicembre: lo stop riguarda l’invio di nuove cartelle, i pagamenti di quelle già ricevute e la sospensione dei pignoramenti. Nel decreto, si legge nel comunicato, viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ildeiha approvato il decreto che sospende la riscossioneal 31: loriguarda l’invio di nuove, i pagamenti di quelle già ricevute e la sospensione dei. Nel decreto, si legge nel comunicato, viene disposta la prorogaal 312020 della sospensione delle attività di notifica di nuovedi pagamento, del pagamento delleprecedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5. ...

