Verona-Genoa, le probabili formazioni del match (Di lunedì 19 ottobre 2020) Al Bentegodi, Verona-Genoa si sfidano e chiudono il quarto turno di Serie A: le probabili formazioni e dove vedere la partita Verona-Genoa calano il sipario sulla quarta giornata di Serie A, piena di gol e di soprese. I ragazzi di Juric devono riscattarsi dopo la sconfitta sul campo del Parma, per ritrovare la stabilità della scorsa stagione. Il Genoa invece è un punto di domanda, vista la lunga assenza dal campo per via dei numerosi contagi che non hanno permesso alla squadra di disputare il match prima della sosta. Gli scaligeri devono fare a meno di Gunter, assente per Coronavirus. Lovato, Ceccherini, Empereur dovrebbero comporre la linea a tre come dichiarato alla vigilia dall’allenatore. In attacco fiducia a Favilli, con ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Al Bentegodi,si sfidano e chiudono il quarto turno di Serie A: lee dove vedere la partitacalano il sipario sulla quarta giornata di Serie A, piena di gol e di soprese. I ragazzi di Juric devono riscattarsi dopo la sconfitta sul campo del Parma, per ritrovare la stabilità della scorsa stagione. Ilinvece è un punto di domanda, vista la lunga assenza dal campo per via dei numerosi contagi che non hanno permesso alla squadra di disputare ilprima della sosta. Gli scaligeri devono fare a meno di Gunter, assente per Coronavirus. Lovato, Ceccherini, Empereur dovrebbero comporre la linea a tre come dichiarato alla vigilia dall’allenatore. In attacco fiducia a Favilli, con ...

aryashelbyy : @saintleys bologna, pisa, naples, gallipoli, siena, verona, genoa, florence, viareggio, turin, livorno, palermo - gio1893 : RT @museodelgenoa: Terminata la sosta delle nazionali, torna in campo la Serie A ????Verona e Genoa si affrontano stasera, e noi abbiamo prep… - calciodangolo_ : Pronostico #VeronaGenoa per la 4^ giornata di #SerieA. I nostri consigli sulle #scommesse - Stetobald : @vitoofwall82 @mr9_88 Samp bruttissima ma Ibra subentrò dalla panchina, Verona mancava lui. Di quelle con lui in ca… - gnomini : RT @pianetagenoa: Verona-Genoa, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi - -