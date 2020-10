Venezia | positivo al Coronavirus sale sul treno | scene di panico

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Due episodi di “insofferenza” alle norme anti-in Veneto si sono conclusi con le manette durante i controlli eseguiti dalla Polizia ferroviaria su 2.700 persone. Durante i controlli eseguiti su 2.700 persone dalla Polizia ferroviaria in Veneto due episodi si sono conclusi con le manette. Un uomoalha cercato di salire a …

fattoquotidiano : Venezia, positivo cerca di prendere un treno e reagisce a controllo: arrestato - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: Positivo al #Covid19 cerca di salire a bordo di un treno e reagisce alla Polfer con calci e pugni, venendo infine arrest… - emanuelmme1 : RT @ultimenotizie: Positivo al #Covid19 cerca di salire a bordo di un treno e reagisce alla Polfer con calci e pugni, venendo infine arrest… - Majden3 : RT @ultimenotizie: Positivo al #Covid19 cerca di salire a bordo di un treno e reagisce alla Polfer con calci e pugni, venendo infine arrest… - Fontanella64 : RT @fattoquotidiano: Venezia, positivo cerca di prendere un treno e reagisce a controllo: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia positivo

Un uomo positivo al Coronavirus ha cercato di salire a agni costo su un treno. Un altro, privo di mascherina, e ha assalito gli agenti che lo avevano invitato a metterla dopo averli insultati. Il ...Salgono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 49 i ricoverati in altri reparti. Altri casi nelle scuole ...