Vaticano | «Dammi 10 milioni e me ne vado» Il vertice a tre sul palazzo di Londra

Dammi 10 milioni e me ne vado ... I tre — oggi tra gli indagati in Vaticano — si lasciano senza accordo. Da quel giorno lo sconosciuto finanziere molisano terrà in scacco la Segreteria fino a maggio ...Discussione animata all'Hotel Bulgari di Milano. Torzi, il broker: "Lo sai che su questa operazione c'è tutto il mondo..." ...