Valentina Autiero lascia UeD: la dama storica esce dallo studio con “lui” (Di lunedì 19 ottobre 2020) E Valentina Autiero esce da Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni trapelate dall’ultima registrazione, avvenuta lo scorso 17 ottobre, la dama che ormai il pubblico di Maria De Filippi conosce da anni ha lasciato il programma. Ma mica da sola. Sembra infatti che finalmente Valentina abbia trovato l’uomo giusto per lei anche grazie all’opera di convincimento fatta dalla conduttrice. Quando è cominciata la nuova edizione di UeD, la Autiero, romana classe 1979, ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Germano Avolio, con cui è subito nata una grande complicità. Tra di loro è anche scattato un bacio e la dama romana, dopo tante delusioni collezionate nel programma come quella con David Scarantino, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Eda Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni trapelate dall’ultima registrazione, avvenuta lo scorso 17 ottobre, lache ormai il pubblico di Maria De Filippi conosce da anni hato il programma. Ma mica da sola. Sembra infatti che finalmenteabbia trovato l’uomo giusto per lei anche grazie all’opera di convincimento fatta dalla conduttrice. Quando è cominciata la nuova edizione di UeD, la, romana classe 1979, ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Germano Avolio, con cui è subito nata una grande complicità. Tra di loro è anche scattato un bacio e laromana, dopo tante delusioni collezionate nel programma come quella con David Scarantino, ...

NOTIZIEWEBLIVE : Valentina Autiero e Gemma lasciamo #uominiedonne : una per amore l'altra in lacrime - - _gemmona_ : Roberta Di Padua e Valentina Autiero, prendetelo a calci in culo a questo ratto #uominiedonne - lasara_81 : ANTICIPAZIONE SHOCK #uominiedonne Valentina Autiero ha lasciato la trasmissione su consiglio di Maria De Filippi - _beaphoenix_ : RT @eleoteque: ?? NOO RAGA HO LETTO ORA CHE VALENTINA AUTIERO HA LASCIATO IL TRONO OVER CON GERMANO NON CI VOGLIO CREDERE RAGAZZI. - lasara_81 : Valentina Autiero ha lasciato Uomini e Donne #uominiedonne #domenicalive #DomenicaIn -