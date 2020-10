Valentina Autiero abbandono controvoglia | Anticipazioni Uomini e Donne (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ci sono novità contrastanti per Valentina Autiero a Uomini e Donne. A giudicare dalle ultime Anticipazioni delle registrazioni circolate attraverso Il Vicolo delle News, l’avventura a Uomini e Donne della dama di Anzio non ha avuto l’epilogo tanto sperato. Infatti, sembra che Valentina Autiero abbia optato per l’abbandono della trasmissione insieme a Germano Avolio, ma che la cosa sia avvenuta decisamente controvoglia. Ma procediamo con ordine. La scorsa settimana, Aurora Tropea aveva rimproverato Valentina Autiero di essere una privilegiata, poiché stava continuando a vivere la storia d’amore con Germano Avoglio, col quale era ... Leggi su giornal (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ci sono novità contrastanti per. A giudicare dalle ultimedelle registrazioni circolate attraverso Il Vicolo delle News, l’avventura adella dama di Anzio non ha avuto l’epilogo tanto sperato. Infatti, sembra cheabbia optato per l’della trasmissione insieme a Germano Avolio, ma che la cosa sia avvenuta decisamente. Ma procediamo con ordine. La scorsa settimana, Aurora Tropea aveva rimproveratodi essere una privilegiata, poiché stava continuando a vivere la storia d’amore con Germano Avoglio, col quale era ...

