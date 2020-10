Usa | ripartono le esecuzioni capitali | dopo 67 anni al patibolo una donna

Leggi su yeslife

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L'esecuzione di Lisa Montgomery è stata fissata per il prossimo 8 dicembre. Sarà uccisa con un'iniezione letale in un carcere dell'Indiana L'esecuzione della Montgomery è prevista l'8 dicembre, nella camera della morte del penitenziario federale di Terre Haute, in Indiana. Lisa di 52, si è macchiata di un omicidio definito "particolarmente efferato": nel 2004 …