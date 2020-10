Usa: gli americani continuano a consumare (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gli americani hanno soldi da spendere. Qualche giorno fa il WSJ ha stimato che le famiglie americane non sono mai state così ricche. Il valore stimato è di 119.000 miliardi di dollari, quasi sei volte il PIL e il 6,8% in più di fine 2019, quando il virus non c’era. Le spese che vanno per la maggiore sono automobili, dispositivi per lo smart working, vestiti. Diminuiscono invece le spese per i viaggi e per le visite specialistiche che richiedono la presenza, come quelle dentistiche. Indiscusso vincitore della tenuta dei consumi è l’e-commerce, Amazon e Alibaba vanno per la maggiore. Bene anche il mercato dei videogames, che hanno spopolato quest’anno, toccando picchi di quasi il 75% negli ultimi 12 mesi. E pensare che a metà degli anni ’90, il popolo americano veniva considerato ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Glihanno soldi da spendere. Qualche giorno fa il WSJ ha stimato che le famiglie americane non sono mai state così ricche. Il valore stimato è di 119.000 miliardi di dollari, quasi sei volte il PIL e il 6,8% in più di fine 2019, quando il virus non c’era. Le spese che vanno per la maggiore sono automobili, dispositivi per lo smart working, vestiti. Diminuiscono invece le spese per i viaggi e per le visite specialistiche che richiedono la presenza, come quelle dentistiche. Indiscusso vincitore della tenuta dei consumi è l’e-commerce, Amazon e Alibaba vanno per la maggiore. Bene anche il mercato dei videogames, che hanno spopolato quest’anno, toccando picchi di quasi il 75% negli ultimi 12 mesi. E pensare che a metà degli anni ’90, il popolo americano veniva considerato ...

