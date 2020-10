Uomini e Donne, una spettatrice del pubblico si addormenta durante la registrazione, la regia la smaschera (VIDEO) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, di venerdì 16 ottobre, è accaduto un episodio alquanto divertente in quanto una spettatrice del pubblico si è addormentato durante la registrazione. La persona in questione, in realtà, è abbastanza nota ai telespettatori, in quanto si tratta di Daniela, donna che è sempre intervenuta molto durante le riprese. Ad immortalare la scena sono stati diversi siti di gossip che, infatti, non hanno potuto fare a meno di divulgare il VIDEO attraverso le pagine social. Moltissimi utenti hanno commentato quanto accaduto. L’episodio, inoltre, ha dato anche spunto per sollevare delle critiche contro il programma. La spettatrice Daniela si ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di, di venerdì 16 ottobre, è accaduto un episodio alquanto divertente in quanto unadelsi ètola. La persona in questione, in realtà, è abbastanza nota ai telespettatori, in quanto si tratta di Daniela, donna che è sempre intervenuta moltole riprese. Ad immortalare la scena sono stati diversi siti di gossip che, infatti, non hanno potuto fare a meno di divulgare ilattraverso le pagine social. Moltissimi utenti hanno commentato quanto accaduto. L’episodio, inoltre, ha dato anche spunto per sollevare delle critiche contro il programma. LaDaniela si ...

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - matteosalvinimi : Che piazza bella e libera oggi a Roma, donne e uomini, giovani e anziani, uniti dall’amore e dal rispetto, per sé,… - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - PaolaSacchi3 : @AzzurraBarbuto Cara A., Ti conoscox la Tua firma. Non seguito Giletti. Mandacelo e basta. Non so se donne migliori… - zazoomblog : Nino è tra i corteggiatori di Uomini e Donne. In studio ha destato curiosità per la sua somiglianza con un ex conos… -