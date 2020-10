Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 19 ottobre: Biagio fra tre dame, Gemma delusa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma prodotto dalla Fascino è giunto alla 25esima stagione , ottenendo sempre dei successi dal punto di vista degli ascolti. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset intorno alle 14. 45 avrà modo di vedere il primo appuntamento settimanale. Anche in questa puntata i telespettatori di Canale 5 potranno visionare il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News. Gemma Galgani litiga nuovamente con la sua acerrima nemica Tina Cipollari Le ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale diInizia una nuova settimana di programmazione di, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma prodotto dalla Fascino è giunto alla 25esima stagione , ottenendo sempre dei successi dal punto di vista degli ascolti. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset intorno alle 14. 45 avrà modo di vedere il primo appuntamento settimanale. Anche in questai telespettatori di Canale 5 potranno visionare il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News.Galgani litiga nuovamente con la sua acerrima nemica Tina Cipollari Le ...

