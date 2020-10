Uno zaino senza proprietario, scatta l'allarme: 32enne trovato morto nel bosco (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anziano va a funghi e scivola nel bosco: è senza telefono, ricerca faticosa per il Soccorso Alpino 26 settembre 2020 Tragedia in montagna nella giornata di ieri, domenica 18 ottobre, dove ha perso la ... Leggi su bolognatoday (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anziano va a funghi e scivola nel: ètelefono, ricerca faticosa per il Soccorso Alpino 26 settembre 2020 Tragedia in montagna nella giornata di ieri, domenica 18 ottobre, dove ha perso la ...

mau13_mau : RT @Marco_dreams: Bologna: un tunisino trova uno zaino contenente 7 mila euro, e lo porta in questura. Ricompensato con 700 euro dall’impre… - senza_impegno : RT @Marco_dreams: Bologna: un tunisino trova uno zaino contenente 7 mila euro, e lo porta in questura. Ricompensato con 700 euro dall’impre… - filotesa : RT @Marco_dreams: Bologna: un tunisino trova uno zaino contenente 7 mila euro, e lo porta in questura. Ricompensato con 700 euro dall’impre… - strraffaella : RT @Marco_dreams: Bologna: un tunisino trova uno zaino contenente 7 mila euro, e lo porta in questura. Ricompensato con 700 euro dall’impre… - cinzia_pietro : RT @Marco_dreams: Bologna: un tunisino trova uno zaino contenente 7 mila euro, e lo porta in questura. Ricompensato con 700 euro dall’impre… -