United Airlines perde 1 | 8 miliardi di dollari nel terzo trimestre

(Teleborsa) – Ammontano a 1,8 miliardi di dollari le perdite di United Airlines nel terzo trimestre 2020, vale a dire 25 milioni di dollari al giorno, con ricavi diminuiti del 78% e passeggeri in calo dell'84%. Scenario ben diverso per la compagnia nel corrispondente periodo del 2019 quando guadagnava un miliardo di dollari. La ripresa dei viaggi d'affari a livelli pre-Covid è rimandata al 2024. Nonostante tutto il ceo di United Airlines, Scott Kirby, pure di fronte a 12-15 mesi di difficoltà, si è detto fiducioso su una ripresa, ancora di là da venire ma certa e promettente. Ad incoraggiare le prospettive anche le azioni messe in atto in questo periodo di pandemia, con i ...

(Teleborsa) - Ammontano a 1,8 miliardi di dollari le perdite di United Airlines nel terzo trimestre 2020, vale a dire 25 milioni di dollari al giorno, con ricavi diminuiti del 78% e passeggeri in calo ...

United, per Kirby ritorno a normalità non prima 2024

Per il Ceo di United Airlines, Scott Kirby, la domanda dei voli aerei non tornerà alla normalità sino al 2024. Parlando con Cnbc, Kirby ha fatto eco a quanto alcuni analisti avevano previsto già ad ap ...

