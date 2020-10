UnipolSai | CdA autorizza emissione bond Restricted Tier 1 da massimo 500 milioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diAssicurazioni hato l’, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale regolamentare c.d. “1” in Euro – perpetual, non convertibile e a tasso fisso – per un importo nominalenon superiore ad Euro 500 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. L’– si legge in una nota – consentirà addi rifinanziare per tempo i prestiti obbligazionari classificati come1 in essere, in ottica ...