Unicredit: nuovo piano di assunzioni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Banca Unicredit ricerca varie figure, che saranno assunte nell'importante gruppo bancario internazionale, nel quale troveranno un ambiente di lavoro professionale, dinamico e stimolante, pieno di opportunità in continua crescita. Le nuove assunzioni si riferiscono al piano strategico della durata di 4 anni (2020/2023), che Unicredit ha firmato con i sindacati e che vede l'assunzione di 2600 nuovi collaboratori a fronte di 5200 uscite attraverso pensionamenti anticipati volontari. La ricerca è rivolta anche ad Analisti, che dovranno rafforzare gli standard di sicurezza dell'applicazione, confrontarsi con un ampio panorama tecnologico e analizzare opportunità e minacce delle soluzioni esistenti individuando misure correttive; Specialisti della Struttura, che dovranno verificare e ...

Ftse Mib in rialzo in attesa di Powell. Atlantia in evidenza

