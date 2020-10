Unghie da star: Hailey Bieber con la manicure dark green (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle settimane che precedono Halloween le star testano le nuance dark di tendenza dell’autunno inverno 2020/2021. Una di queste è il verde scuro indossato da Hailey Bieber in una sera di metà ottobre a new York. Unghie. Le tendenze autunno-inverno 2020-2021 sfoglia la gallery Unghie verdi sul vestito in pelle nera In una tiepida serata di ottobre a New York, per accompagnare il marito Justin Bieber al Saturday Night Live Hailey ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle settimane che precedono Halloween letestano le nuancedi tendenza dell’autunno inverno 2020/2021. Una di queste è il verde scuro indossato dain una sera di metà ottobre a new York.. Le tendenze autunno-inverno 2020-2021 sfoglia la galleryverdi sul vestito in pelle nera In una tiepida serata di ottobre a New York, per accompagnare il marito Justinal Saturday Night Live...

Tendenza unghie autunno 2020

Lì dove il viso è ormai da mesi coperto dalle mascherine a causa del Coronavirus, ad essere protagoniste nelle tendenze trucco di stagione sono proprio loro, le unghie. Le mani, libere di esprimersi e ...

Lì dove il viso è ormai da mesi coperto dalle mascherine a causa del Coronavirus, ad essere protagoniste nelle tendenze trucco di stagione sono proprio loro, le unghie. Le mani, libere di esprimersi e ...

