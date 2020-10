#Unfit, il documentario sulla psicologia di Donald J. Trump (Di lunedì 19 ottobre 2020) #Unfit è una conversazione con professionisti della psiche, volta ad esaminare il comportamento di Donald Trump prima e durante la sua carica presidenziale. Per la prima volta, i professionisti della salute mentale si pongono davanti alle telecamere, in una valutazione che fa aprire gli occhi, ed è basata sulla scienza, del comportamento e della stabilità di Donald J. Trump. – Tratto dal sito ufficiale del film. Stando agli autori, il film analizza assieme agli esperti del settore alcuni disturbi della psiche, tra cui uno chiamato “narcisismo maligno”, nonché il dovere dei professionisti di avvertire il pubblico. Il documentario è opera di Dan Partland e, sempre secondo il sito, non si schiera ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020)è una conversazione con professionisti della psiche, volta ad esaminare il comportamento diprima e durante la sua carica presidenziale. Per la prima volta, i professionisti della salute mentale si pongono davanti alle telecamere, in una valutazione che fa aprire gli occhi, ed è basatascienza, del comportamento e della stabilità diJ.. – Tratto dal sito ufficiale del film. Stando agli autori, il film analizza assieme agli esperti del settore alcuni disturbi della psiche, tra cui uno chiamato “narcisismo maligno”, nonché il dovere dei professionisti di avvertire il pubblico. Ilè opera di Dan Partland e, sempre secondo il sito, non si schiera ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Unfit documentario La salute mentale dei leader è un problema

E, a inizio settembre, una associazione di psicologi e psichiatri ha pubblicato un documentario dal titolo “ #Unfit: the psychology of Donald Trump ”. La tesi è che il presidente sia un ...

"LA PSICOLOGIA DI DONALD TRUMP" NELLE SALE DAL 22 OTTOBRE CON WANTED CINEMA

La Psicologia di Donald Trump, il documentario diretto Dan Partland sarà nelle sale italiane dal 22 ottobre in vista delle elezioni presidenziali statunitensi distribuito da Wanted Cinema.

E, a inizio settembre, una associazione di psicologi e psichiatri ha pubblicato un documentario dal titolo “ #Unfit: the psychology of Donald Trump ”. La tesi è che il presidente sia un ...La Psicologia di Donald Trump, il documentario diretto Dan Partland sarà nelle sale italiane dal 22 ottobre in vista delle elezioni presidenziali statunitensi distribuito da Wanted Cinema.