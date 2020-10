Una vita, anticipazioni 20 ottobre: Liberto e Rosina fanno pace! (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre 2020 nuovo appuntamento con Una vita dove non mancheranno i colpi di scena. Finalmente una buona notizia allieterà il quartiere, visto che Liberto farà ritorno ad Acacias mano mano con Rosina. I due avranno fatto pace proprio sulle sponde del fiume in cui si temeva che Liberto potesse fare un gesto inconsulto. La crisi matrimoniale della coppia sarà quindi un lontano ricordo e tutti gli abitanti del quartiere potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la nuova trama di Una vita. Una vita, trama 20 ottobre: Rosina e Liberto fanno pace Da qualche puntata si temeva il peggio per ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 202020 nuovo appuntamento con Unadove non mancheranno i colpi di scena. Finalmente una buona notizia allieterà il quartiere, visto chefarà ritorno ad Acacias mano mano con. I due avranno fatto pace proprio sulle sponde del fiume in cui si temeva chepotesse fare un gesto inconsulto. La crisi matrimoniale della coppia sarà quindi un lontano ricordo e tutti gli abitanti del quartiere potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la nuova trama di Una. Una, trama 20pace Da qualche puntata si temeva il peggio per ...

