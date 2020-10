Una Vita anticipazioni 20 e 21 ottobre 2020: Susana in pena per Liberto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre 2020 – Mendez cerca il colpevole: la morte di Alfredo è stata pianificata e ordinata da Genoveva, che voleva liberarsi di lui, ma in questa puntata Una Vita vedremo come alcune dichiarazioni rese in merito all’accaduto, facciano dubitare il commissario Mendez, su come si siano realmente svolti i fatti all’interno dell’appartamento dove vivono, o meglio vivevano, i coniugi Bryce. Così decide di interrogare anche Felipe, per sapere la sua versione dei fatti, ma qualcosa nelle sue parole insinua ulteriori dubbi in Mendez che decide di andare a fondo in questa vicenda. Riuscirà a capire che dietro al delitto c’è la mano della Salmeron? Mercoledì 21 ottobre 2020 – Dove si trova Liberto?: ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20– Mendez cerca il colpevole: la morte di Alfredo è stata pianificata e ordinata da Genoveva, che voleva liberarsi di lui, ma in questa puntata Unavedremo come alcune dichiarazioni rese in merito all’accaduto, facciano dubitare il commissario Mendez, su come si siano realmente svolti i fatti all’interno dell’appartamento dove vivono, o meglio vivevano, i coniugi Bryce. Così decide di interrogare anche Felipe, per sapere la sua versione dei fatti, ma qualcosa nelle sue parole insinua ulteriori dubbi in Mendez che decide di andare a fondo in questa vicenda. Riuscirà a capire che dietro al delitto c’è la mano della Salmeron? Mercoledì 21– Dove si trova?: ...

