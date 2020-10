Una Vita, 19 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Mendez sospetta di Felipe (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una Vita, 19 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 19 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Arturo è morto. Genoveva ha messo a punto un piano infallibile, costruendosi anche un alibi di ferro. Lei e Ursula infatti, quando Arturo è stato assassinato si trovavano al Nuovo Secolo per fare merenda con le vicine. Il Bryce era da solo nel suo appartamento mentre aspettava Eladio, il suo amante. Ma in realtà il ragazzo si è dato alla fuga molti prima e non era affatto vero che avrebbe raggiunto Alfredo quel pomeriggio. Genoveva ha quindi assoldato un sicario ed ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una, 19: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 19: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Arturo è morto. Genoveva ha messo a punto un piano infallibile, costruendosi anche un alibi di ferro. Lei e Ursula infatti, quando Arturo è stato assassinato si trovavano al Nuovo Secolo per fare merenda con le vicine. Il Bryce era da solo nel suo appartamento mentre aspettava Eladio, il suo amante. Ma in realtà il ragazzo si è dato alla fuga molti prima e non era affatto vero che avrebbe raggiunto Alfredo quel pomeriggio. Genoveva ha quindi assoldato un sicario ed ...

matteosalvinimi : Il governo ha confermato: 9 milioni di #cartelleesattoriali (il 90% sotto i 10.000 euro) a casa delle famiglie nell… - matteosalvinimi : Che piazza bella e libera oggi a Roma, donne e uomini, giovani e anziani, uniti dall’amore e dal rispetto, per sé,… - mariocalabresi : Oggi #AldoCazzullo sul @Corriere dedica una generosa recensione a #quellochenontidicono, il mio libro in uscita il… - antony220970 : RT @Lucio_freni: Il conte coatto sfoggia muscoli che non possiede e, durante la #conferenzaconte minaccia tutte le #palestre perché alcune… - kindsim : RT @voreygm_: @daskott_ @kindsim si deve fare una vita -