Una stella muore risucchiata da un buco nero | scoperta storica con i telescopi ESO

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il termine spaghettificazione è un neologismo inglese che deriva da spaghetti usato nella ricerca spaziale. Questa parola, si legge su Wikipedia, compare per la prima volta nel famoso libro di Stephen Hawking: “Dal Bing bang ai buchi neri. Breve storia nel tempo“. Indica l’effetto di un oggetto in caduta verso il centro delche viene allungato, stirato e anche trasformato in particelle o parti lunghe e sottili. Verranno assorbite completamente dalla forza gravitazionale in grado di distruggere e uccidere anche una. Ed è ciò che è stato visto per la prima volta con iESO (European Southern Observatory). Unè in grado di assorbire corpi celesti di notevole energia. Il racconto degli scienziati: ...