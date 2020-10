“Una pagliacciata, me ne vado”. E il vip, furioso, lascia lo studio di Barbara D’Urso (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scontro di fuoco nello studio di Barbara D’Urso: il suo ospite era talmente furioso da lasciare lo studio. È successo tutto in diretta, durante l’ultimo appuntamento di Domenica Live. Carmelita ha dapprima riassunto la situazione, poi invitato i due vip a confrontarsi. Ma ne è nata una lite feroce. Stiamo parlando della discussione tra il mago Otelma e Francesca Cipriani. Il primo ha denunciato la bombastica showgirl per quanto accaduto sull’Isola dei Famosi, quando entrambi erano naufraghi. E amici. Il motivo del contendere? All’Isola la Cipriani spinse Otelma durante una prova e ora lui le chiede un risarcimento di 200mila euro. “Ho avuto 9 punti di sutura – racconta il mago, parlando di sé al plurale -, abbiamo perso un considerevole guadagno, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scontro di fuoco nellodiD’Urso: il suo ospite era talmentedare lo. È successo tutto in diretta, durante l’ultimo appuntamento di Domenica Live. Carmelita ha dapprima riassunto la situazione, poi invitato i due vip a confrontarsi. Ma ne è nata una lite feroce. Stiamo parlando della discussione tra il mago Otelma e Francesca Cipriani. Il primo ha denunciato la bombastica showgirl per quanto accaduto sull’Isola dei Famosi, quando entrambi erano naufraghi. E amici. Il motivo del contendere? All’Isola la Cipriani spinse Otelma durante una prova e ora lui le chiede un risarcimento di 200mila euro. “Ho avuto 9 punti di sutura – racconta il mago, parlando di sé al plurale -, abbiamo perso un considerevole guadagno, ...

