Un Posto al Sole una nuova settimana, le puntate dal 19 al 23 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un Posto al Sole anticipazioni e trame delle puntate dal 19 al 23 ottobre su Rai 3 Appuntamento imperdibile per milioni di fan, Un Posto al Sole prosegue dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 per una mezz'ora di storie che appassionano il pubblico da anni per il loro rapporto con la realtà. Vediamo quali sono i temi e le anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 ottobre su Rai 3 di Un Posto Al Sole. Le anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 ottobre La puntata di lunedì 19 ottobre La tensione fra Filippo e Serena comincia lentamente ad allentarsi e i sentimenti reciproci, mai del tutto sopiti, sembrano riaffiorare, ma un evento ...

