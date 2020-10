Un posto al sole anticipazioni: due ritorni nel futuro della soap? I rumors (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parte una nuova settimana con Un posto al sole e le puntate in questione vedranno come protagonisti Serena (Miriam Candurro), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Leonardo (Erik Tonelli). Nel giro di pochi giorni, infatti, un “evento inaspettato” scombinerà le carte nella già precaria situazione della Cirillo, con Leonardo che inizierà a coltivare un grande rancore verso di lei.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE cerca di “comprare” MARCIA ma…Proseguirà ancora l’inarrestabile crisi di Niko (Luca Turco), i cui contatti sempre più frequenti con Leonardo non lasciano presupporre nulla di buono. Occhio anche a Giulia (Marina Tagliaferri), che avrà un desiderio di rivalsa sempre più forte nei confronti del truffatore romantico Marco ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parte una nuova settimana con Unale le puntate in questione vedranno come protagonisti Serena (Miriam Candurro), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Leonardo (Erik Tonelli). Nel giro di pochi giorni, infatti, un “evento inaspettato” scombinerà le carte nella già precaria situazioneCirillo, con Leonardo che inizierà a coltivare un grande rancore verso di lei.Leggi anche: Una Vita: FELIPE cerca di “comprare” MARCIA ma…Proseguirà ancora l’inarrestabile crisi di Niko (Luca Turco), i cui contatti sempre più frequenti con Leonardo non lasciano presupporre nulla di buono. Occhio anche a Giulia (Marina Tagliaferri), che avrà un desiderio di rivalsa sempre più forte nei confronti del truffatore romantico Marco ...

italiachefa : In collegamento da Napoli Patrizio Rispo, protagonista della fiction 'Un posto al sole', racconta a 'L'Italia che f… - emanuelecerman : MATTEO CARMIGNANI IL POSTO AL SOLE - OFFICIAL VIDEO - MCatanuto : RT @ElsieVes: Siamo tutti alla ricerca del nostro posto al sole e in più se possibile, anche di quello all'ombra... - ElsieVes : Siamo tutti alla ricerca del nostro posto al sole e in più se possibile, anche di quello all'ombra... - manuela417 : @TecchiaE @malcom_une @Ferula18 Buongiorno a voi???? come non essere d'accordo? A dir poco: indecente ritenere e tr… -