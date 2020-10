Un posto al sole, anticipazioni 20 ottobre: Serena e Leonardo angosciati (Di lunedì 19 ottobre 2020) Serena vivrà ancora momenti molto difficili a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda martedì 20 ottobre, rivelano che la giovane sarà angosciata così come Leonardo per la salute del bambino che aspettano. Nel frattempo, Alberto nuovamente pressato dai problemi economici, tratterà male Clara mentre Patrizio sembrerà ancora innamorata della giovane. Infine, Giulia si appresterà a portare la sua testimonianza nel programma radiofonico di Michele mentre Niko sarà sempre più in crisi. per il figlio che aspettano Serena sta vivendo una gravidanza molto difficile ed inoltre deve avere a che fare con le insistenze di Leonardo, il quale non sembra proprio volere accettare ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020)vivrà ancora momenti molto difficili a Unal. Lerelative alla puntata in onda martedì 20, rivelano che la giovane sarà angosciata così comeper la salute del bambino che aspettano. Nel frattempo, Alberto nuovamente pressato dai problemi economici, tratterà male Clara mentre Patrizio sembrerà ancora innamorata della giovane. Infine, Giulia si appresterà a portare la sua testimonianza nel programma radiofonico di Michele mentre Niko sarà sempre più in crisi. per il figlio che aspettanosta vivendo una gravidanza molto difficile ed inoltre deve avere a che fare con le insistenze di, il quale non sembra proprio volere accettare ...

