Un Posto Al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2020: Serena rischia di perdere il bambino... (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 20 ottobre 2020, Serena e Leonardo vivono dei momenti di grande angoscia a causa della salute del loro bambino. Leggi su comingsoon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vediamo cosa rivelano lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 20e Leonardo vivono dei momenti di grande angoscia a causa della salute del loro

MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 19 AL 23 OTTOBRE - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 20 ottobre 2020: Clara ancora vittima di Alberto - SimiWonderland : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - Rebeka80721106 : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - sery_s : O forse no, perché se mi opero e riesce tutto come deve faccio festa. Però la montatura non la butterei perché l'ho… -