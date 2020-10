Umberto Boccioni | Futurismo d’estate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Movimento Futurista si è contraddistinto per essere stato il riflesso di un’epoca piena di ideali e cambiamenti. Non solo arte ma anche letteratura, teatro e ogni espressione di pensiero, ha avuto echi in tutti i campi. Gli artisti come(Reggio Calabria, 19 ottobre 1882 – Verona, 17 agosto 1916) tentavano di cogliere la consistenza dell’aria e di immortalare la dinamicità degli oggetti in movimento. Un movimento che promuoveva una fiducia totale nel progresso. Guidato da un’umanità che potesse dettare le regole del futuro, ilera caratterizzato da un insaziabile desiderio di avventura. Questi presupposti hanno dato vita a sperimentazioni sulla rappresentazione di spazio e materia mai raggiunti prima. Come si legge nel noto Manifesto Futurista redatto da ...