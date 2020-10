Ultime Notizie Serie A: Duarte negativo e Bastoni recuperato, lo sfogo di Perin (Di martedì 20 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Perin si sfoga – Mattia Perin, al termine di Verona-Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni liberatorie ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole Genoa, si ferma Bani – Mattia Bani è costretto a lasciare il campo al 67′ della gara contro il Verona. Il difensore del Genoa, infatti, ha accusato un problema muscolare e dunque è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Verona-Genoa non vanno oltre lo 0-0 – Non si fanno male Verona e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.si sfoga – Mattia, al termine di Verona-Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni liberatorie ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole Genoa, si ferma Bani – Mattia Bani è costretto a lasciare il campo al 67′ della gara contro il Verona. Il difensore del Genoa, infatti, ha accusato un problema muscolare e dunque è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Verona-Genoa non vanno oltre lo 0-0 – Non si fanno male Verona e ...

fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - Tg3web : Le ultime notizie sulla campagna elettorale negli Stati Uniti ci portano con uno dei nostri inviati al comizio di K… - lafragoraagla : RT @fanpage: Lombardia, Fontana: “Coprifuoco simbolico, economicamente non grave” - fanpage : Ferruccio Sansa segnalato per violazione della quarantena: “Ero andato a riprendere il cane fuggito” -