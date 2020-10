Tyler Posey fa coming out e fa delle confessioni private (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tyler Posey ha deciso di fare coming out dichiarandosi pansessuale (significa che può provare attrazione verso gli altri individui indipendentemente dal loro genere sessuale, quindi uomini, donne e persone non binarie). “Io amo tutti, sono stato anche con ragazze trans. Non mi interessa cosa pensa la gente, io sono a mio agio con il mio orientamento. La gente che critica e ride di me? Non mi importa. Chi discrimina le persone trans fa schifo”. Durante un’intervista rilasciata per l’emittente radiofonica Sirius XM, il conduttore ha chiesto all’attore come mai è uscito allo scoperto: “Mi hanno contattato per chiedermi se avessi visto del tuo coming out, del fatto che ti eri dichiarato bisessuale o pansessuale. Io ho detto di no. Comunque hai fatto una grande passo, cosa ti ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 ottobre 2020)ha deciso di fareout dichiarandosi pansessuale (significa che può provare attrazione verso gli altri individui indipendentemente dal loro genere sessuale, quindi uomini, donne e persone non binarie). “Io amo tutti, sono stato anche con ragazze trans. Non mi interessa cosa pensa la gente, io sono a mio agio con il mio orientamento. La gente che critica e ride di me? Non mi importa. Chi discrimina le persone trans fa schifo”. Durante un’intervista rilasciata per l’emittente radiofonica Sirius XM, il conduttore ha chiesto all’attore come mai è uscito allo scoperto: “Mi hanno contattato per chiedermi se avessi visto del tuoout, del fatto che ti eri dichiarato bisessuale o pansessuale. Io ho detto di no. Comunque hai fatto una grande passo, cosa ti ...

hazsmyantidvte_ : RT @masegno: In che senso Tyler Posey compie 29 anni io sono ferma a lui che corre nel bosco di Beacon Hills e perde l’inalatore fermate il… - zjmweed : mano qual o problema do tyler posey - sunontheskin : RT @Inmyplac3: facciamo gli auguri al nostro vero alfa che oggi compie gli anni ?? happy birthday tyler posey ?? - marjannex : RT @masegno: In che senso Tyler Posey compie 29 anni io sono ferma a lui che corre nel bosco di Beacon Hills e perde l’inalatore fermate il… - adorecliffvord : RT @masegno: In che senso Tyler Posey compie 29 anni io sono ferma a lui che corre nel bosco di Beacon Hills e perde l’inalatore fermate il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tyler Posey La star di Teen Wolf Tyler Posey vorrebbe interpretare Batman Beyond Lega Nerd Batman Beyond, una star di Teen Wolf si candida per il live-action: ecco chi è

Vorreste vedere un live-action della famosa serie animata Batman Beyond? Scoprite quale attore voglia di accontentarvi.

Teen Wolf, Dylan O'Brien sul revival della serie: "Prima o poi ci riuniremo"

Dylan O'Brien, interprete di Stiles Stilinski in Teen Wolf, si è detto del tutto disponibile per un revival della serie tv che secondo lui accadrà prima o poi. Dylan O'Brien si è detto disponibile per ...

Vorreste vedere un live-action della famosa serie animata Batman Beyond? Scoprite quale attore voglia di accontentarvi.Dylan O'Brien, interprete di Stiles Stilinski in Teen Wolf, si è detto del tutto disponibile per un revival della serie tv che secondo lui accadrà prima o poi. Dylan O'Brien si è detto disponibile per ...