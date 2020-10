Twitter rimuove la guida all’uso delle mascherine del consigliere Covid-19 della Casa Bianca | ” informazioni fuorvianti ”

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha rimosso un tweet dal dottor Scott Atlas, membroTask Force per il Coronavirus, che metteva in dubbio l’efficacia dell’obbligatorietà, sostenendo che il messaggio viola la politica sullesul-19piattaforma. “sembra censurare la scienza se va contro i suoi obiettivi di indottrinamento pubblico”, ha detto domenica a Newsweek Atlas riguardo alla rimozione del suo tweet. Nel tweet originale, Atlas ha scritto: “Le maschere funzionano? NO “, citando vari esempi e opinioni di funzionari sanitari che mettono in dubbio la ...