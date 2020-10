Turismo | lavanderie industriali | -5mila occupati entro fine anno A Napoli gli affari crollano del 76%

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel settore delleoperanti nelsi stima una perdita del fatturato adi circa 400 milioni di euro e di 5.000 posti di lavoro. I numeri dell’Osservatorio di Assosistema Confindustria sui volumi trattati dalleoperanti nel mercato alberghiero e della ristorazione nel mese di settembre 2020 parlano chiaro: rispetto allo stesso periodo dello scorso, l’attività di noleggio e sanificazione della biancheria e dei tessili ha registrato mediamente un – 45% per le strutture alberghiere e – 35% per quelle della ristorazione con previsioni per ottobre di un ulteriore contrazione del 10% rispetto a settembre. “Ci stiamo riavvicinando velocemente – dichiara ...