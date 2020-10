Trump sostiene che con Biden presidente sarà cancellato il prossimo Natale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Altro che ‘Mamma ho perso l’aereo’. Il dibattito elettorale negli Stati Uniti in vista del voto presidenziale del 3 novembre resta sempre in ambito cinematografico, ma questa volta si fa riferimento al Grinch. Secondo Donald Trump, infatti, Biden cancella il Natale. Questo è l’allarme (per usare un eufemismo) lanciato dal numero uno della Casa Bianca uscente per invitare i cittadini a votare per lui e non per il suo rivale dei Democratici. Nel mirino il lockdown (di cui non vi è traccia in alcun piano pubblico di un candidato che non è ancora presidente) durante le festività natalizie. LEGGI ANCHE > La faccia di Trump mentre fa una figuraccia a livello mondiale sulle fake news condivise sui social VIDEO «Sotto il lockdown di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Altro che ‘Mamma ho perso l’aereo’. Il dibattito elettorale negli Stati Uniti in vista del voto presidenziale del 3 novembre resta sempre in ambito cinematografico, ma questa volta si fa riferimento al Grinch. Secondo Donald, infatti,cancella il. Questo è l’allarme (per usare un eufemismo) lanciato dal numero uno della Casa Bianca uscente per invitare i cittadini a votare per lui e non per il suo rivale dei Democratici. Nel mirino il lockdown (di cui non vi è traccia in alcun piano pubblico di un candidato che non è ancora) durante le festività natalizie. LEGGI ANCHE > La faccia dimentre fa una figuraccia a livello mondiale sulle fake news condivise sui social VIDEO «Sotto il lockdown di ...

etrapbro : @matteosalvinimi ma la gente che sostiene trump ha un deficit mentale vero? - giustoperf : @mittdolcino e se conte si stesse allineando a Trump anche in materia di Covid ? (come sostiene lei)..... - andrew200189 : @RossEleven @matteosalvinimi Almeno lui cerca di fare il@suo lavoro e non va in giro a farsi le foto senza mascheri… - MatteoMuzio : Jane Fonda sostiene a @chetempochefa che Nixon non ha fatto cose 'terribili' come Trump. Al netto della mia stima… - weirdylena : il problema di chi sostiene Trump, così come quello di chi sostiene personaggi di destra, è che sono caratterizzati… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump sostiene L'Africa evangelica si mobilita per Donald Trump: "Preghiamo perché resti alla Casa Bianca" la Repubblica I fascisti pro-Trump pronti a scendere in piazza armati

«Trump è soprattutto ossessionato dalla sua popolarità, quindi supporta qualsiasi movimento che sostiene le sue posizioni, sia estremista o meno». L’assenza di una condanna nei loro ...

Il rischio di avere due presidenti Usa il 3 novembre

Soprattutto Trump ha detto e ripetuto che non accetterà ... (e autore di un recente libro titolato “Election Meltdown”) sostiene che «potremmo benissimo vedere una lunga lotta post ...

«Trump è soprattutto ossessionato dalla sua popolarità, quindi supporta qualsiasi movimento che sostiene le sue posizioni, sia estremista o meno». L’assenza di una condanna nei loro ...Soprattutto Trump ha detto e ripetuto che non accetterà ... (e autore di un recente libro titolato “Election Meltdown”) sostiene che «potremmo benissimo vedere una lunga lotta post ...