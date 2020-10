Trump dice di sentirsi 'Superman' e alza i toni su Biden (Di lunedì 19 ottobre 2020) Esalta la sua condizione fisica dopo aver ricevuto le cure che lo hanno guarito dal covid. Il presidente, continua la campagna elettorale attaccando il suo rivale, che definisce espressione di una ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Esalta la sua condizione fisica dopo aver ricevuto le cure che lo hanno guarito dal covid. Il presidente, continua la campagna elettorale attaccando il suo rivale, che definisce espressione di una ...

