Trenord | nuovo treno Caravaggio su linea S8 Milano porta Garibaldi-Carnate-Lecco

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - È partita questa mattina alle ore 6.06 da Lecco in direzione Milano porta Garibaldi la prima corsa del nuovo treno Caravaggio sulla linea S8 Milano porta Garibaldi-Carnate-Lecco. Da oggi il convoglio ad alta capacità di trenord effettua sulla linea 12 corse giornaliere anche il sabato e nei festivi. Circolando in una composizione di cinque carrozze con 598 posti a sedere, Caravaggio offre ai passeggeri della linea S8 un ambiente di viaggio confortevole - grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, ...

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - È partita questa mattina alle ore 6.06 da Lecco in direzione Milano Porta Garibaldi la prima corsa del nuovo treno Caravaggio sulla linea S8 Milano Porta ...