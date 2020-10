Tre dolci tipici campani autunnali | la rivisitazione del classico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTutti amiamo ie per soddisfare i capricci del nostro palato spesso ci troviamo a seguire diverse ricette, augurandoci che alla fine quanto promesso dalle golose foto nei ricettari sia davvero rispondente al vero, sia all’occhio che al palato. In base alla stagione e alle temperature di solito si sceglie di fare un dolce piuttosto che un altro. Chi ha fatto deiuna vera e propria professione, è il pasticcere. Egli non si limita a eseguire delle ricette, ma le personalizza e reinventa a modo proprio. Il pasticcere non è necessariamente un diplomato all’alberghiero; in realtà sono molti i professionisti che non hanno seguito questo corso di studi, ma invece hanno imparato torta dopo torta attraverso l’esperienza diretta. Anche oggi, è molto comune che un ragazzo che ha la ...