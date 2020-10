“Trappola per ebrei”: il candidato naziskin di Fondi denunciato per il meme antisemita (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno sconcertante meme in cui viene rappresentato un forno da cucina aperto con dentro alcune banconote e la scritta “trappola per ebrei”. Sono partite da qui – e dalle numerose segnalazioni arrivate tramite il commissariato di pubblica sicurezza online – le indagini del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e della Digos di Latina che hanno portato all’individuazione e alla denuncia di due internauti molto attivi sui profili social e di “esplicito orientamento ideologico nazista, antisemita e xenofobo”. Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa i reati contestati. Uno dei due, utilizzatore del profilo twitter ‘Cristian d’Adamo’, vicino agli ambienti ultras della Lazio e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno sconcertantein cui viene rappresentato un forno da cucina aperto con dentro alcune banconote e la scritta “trappola per ebrei”. Sono partite da qui – e dalle numerose segnalazioni arrivate tramite il commissariato di pubblica sicurezza online – le indagini del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e della Digos di Latina che hanno portato all’individuazione e alla denuncia di due internauti molto attivi sui profili social e di “esplicito orientamento ideologico nazista,e xenofobo”. Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa i reati contestati. Uno dei due, utilizzatore del profilo twitter ‘Cristian d’Adamo’, vicino agli ambienti ultras della Lazio e ...

