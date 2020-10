Tragedia familiare: madre uccide a martellate la figlia di 3 anni dopo un’overdose di psicofarmaci (Di lunedì 19 ottobre 2020) La piccola Lisa è stata ritrovata dal padre che, tornando a casa per pranzo, ha scoperto la terribile verità Natalia Petunina, 35enne di origini russe, è sotto accusa per aver ucciso la figlia di tre anni, Lisa Petunina, prendendola a martellate. La donna è attualmente in condizioni critiche in ospedale dopo aver tentato di togliersi … L'articolo Tragedia familiare: madre uccide a martellate la figlia di 3 anni dopo un’overdose di psicofarmaci NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) La piccola Lisa è stata ritrovata dal padre che, tornando a casa per pranzo, ha scoperto la terribile verità Natalia Petunina, 35enne di origini russe, è sotto accusa per aver ucciso ladi tre, Lisa Petunina, prendendola a. La donna è attualmente in condizioni critiche in ospedaleaver tentato di togliersi … L'articololadi 3un’overdose diNewNotizie.it.

