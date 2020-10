Tracciamento positivi: un sistema che non funziona più (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non è il dato giornaliero benì il balzo settimanale a preoccupare: in sette giorni 60mila nuovi casi, il doppio della settimana precendente Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non è il dato giornaliero benì il balzo settimanale a preoccupare: in sette giorni 60mila nuovi casi, il doppio della settimana precendente

Ultime Notizie dalla rete : Tracciamento positivi Asl, contagiati due dipendenti del servizio di igiene A rischio il tracciamento dei casi positivi Il Messaggero Positivo al Covid dopo incidente sul Flixbus: vigili in isolamento

LECCE - E' risultato positivo al Covid l'autista del pullman ... La sua positività al Covid ha fatto scattare il tracciamento e 5 agenti della Polizia municipale di Nardò, compresi il comandante ...

Immuni diventa obbligatoria per le ASL, ma i grossi problemi rimangono

Il nuovo DPCM obbliga le ASL ad utilizzare l'app Immuni, ma il vero problema legato alla scarsa adozione dell'app risiede altrove.

