Tottenham rimontato, Son ammette: "È uno shock. Pensavamo di aver vinto e invece…" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una giornata difficile da digerire per il Tottenham di José Mourinho che si è ritrovato ad affrontare un pareggio inatteso contro il West Ham. Una sorpresa soprattutto per come si era messa la gara. 3-0 dopo quindici minuti di gioco, gli Spurs si sono fatti recuperare fino al 3-3 finale al 94esimo. Una grande botta per i calciatori del club di Londra come ha ammesso uno dei protagonisti, il sudcoreano Son ai microfoni di Sky Sports.Son: "È uno shock. Pensavamo di aver vinto"caption id="attachment 1039037" align="alignnone" width="559" Tottenham (getty images)/caption"I ragazzi sono devastati dal risultato, Pensavamo di aver vinto e di aver giocato molto bene fino agli ultimi 10 minuti", ha detto ...

