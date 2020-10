Torta all’acqua al cioccolato | senza lattosio | solo 120 calorie!

Leggi su chedonna

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una fantasticaall’acqua, un’esplosione di morbidezza che non puoi non provare. Scopri al volo la ricetta leggera a prova di dieta! Laall’acqua è perfetta per chi ha sempre un’irrefrenabile voglia dima vuole restare in forma allo stesso tempo. Ideale per una colazione coi fiocchi, una merenda leggera, morbida … L'articoloall’acqua al120è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it