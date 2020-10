Torquato chiude parchi e ville Vietata anche l’attività fisica

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è molta preoccupazione a Nocera Inferiore per il numero dei contagi, che sono saliti a quota 82. E’ così scattata una nuova stretta da parte del sindaco Manlio. Chiusicomunali. Con l’ Ordinanza sindacale n°44 del 18 ottobre 2020 è stata disposta la sospensione delle attività e la chiusuradi tutti igiochi comunali, sia in gestione pubblica che affidati a terzi (comprese le strutture dedicate alle attività sportive in essi presenti), fino al 30 ottobre 2020. Inoltre con altro provvedimento è stata disposta la chiusura al Pubblico delle sedi Comunali per la giornata di oggi per consentire le operazioni di sanificazioni delle sedi comunali e l’organizzazione dei lavoratori per lo smart working. ...