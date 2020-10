Torna il Movimiento al socialismo e si riprende la Bolivia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) «Non ritorneranno», aveva assicurato l’autoproclamata Jeanine Áñez riferendosi al «populismo autoritario» delal. E invece sonoti, riscattando «la democrazia e la speranza», come ha dichiarato il vincitore delle elezioni Luis Arce, l’ex ministro dell’Economia di Evo Morales. E SONOTI TRIONFALMENTE, con un risultato insperato: se tutti o quasi i sondaggi avevano previsto una vittoria del candidato del Mas con una percentuale tra il 40 e il 45% e un vantaggio su Carlos Mesa di poco inferiore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Trionfo per l'esponente socialista a un anno dal colpo di stato che costrinse Evo Morales a lasciare il paese View on euronews ...Nuestro movimiento político tendrá la mayoría en las dos cámaras ... il successo anticipando il controllo del Mas in entrambi i rami del parlamento. «Siamo tornati a milioni e ora restituiamo la ...