Torino | tenta di stuprare e strangolare una donna nel garage sotto casa | arrestato 17enne

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Non solo ha avuto la forza di liberarsi dall'aggressore, ma anche la lucidità di chiamare subito il 112. Ed è proprio grazie alla sua prontezza che i carabinieri hannoad Orbassano,,, ...

MediasetTgcom24 : Torino, tenta di stuprare e strangolare una donna: arrestato 17enne #torino - Corriere : Tenta di violentare e strangolare una donna, arrestato 17enne - asmario1927 : RT @ilmessaggeroit: A 17 anni tenta di violentare e strangolare una donna a Torino: catturato - ilmessaggeroit : A 17 anni tenta di violentare e strangolare una donna a Torino: catturato - marisavillani : RT @Corriere: Tenta di violentare e strangolare una donna, arrestato 17enne -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tenta

Il 17enne, è ora accusato di tentata violenza sessuale e tentato omicidio; dopo le formalità in caserma, è stato condotto al centro di prima accoglienza di Torino, il 'Ferrante Aporti'.AGI - L'esordio della candidatura di Carlo Calenda per il Campidoglio divide i possibili alleati di centrosinistra. L'annuncio dell'ex ministro ha trovato un'accoglienza tiepida in casa Pd, dove più v ...